На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Книжные магазины Сан-Франциско убрали с полок все книги о Гарри Поттере

В Сан-Франциско книжный магазин избавился от книг Роулинг после высказываний писательницы
close
E]Nicolas Celaya/Global Look Press

Книжные магазины Booksmith и Fabulosa Books в американском городе Сан-Франциско убрали со своих полок все книги писательницы Джоан Роулинг из серии «Гарри Поттер». Об этом сообщает издание Independent.

Решение книжных магазинов является протестом против недавнего запуска частного юридического фонда писательницы — «Женского фонда Дж. К. Роулинг». Магазины указали на то, что Роулинг не обещала помощь конкретным членам ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) — трансгендерным людям.

Фонд Роулинг пообещал поддерживать «отдельных лиц и организации, борющиеся за сохранение прав женщин на рабочем месте, в общественной жизни и в защищенных женских пространствах».

Книжный магазин Booksmith охарактеризовал фонд как «организацию, стремящуюся к отмене прав трансгендерных людей».

«Мы решили прекратить продажу ее книг. Мы не знаем точно, чем будет заниматься ее «женский фонд», но знаем, что не собираемся иметь с ним дело», — говорится в заявлении.

Fabulosa Books, другой книжный магазин в Сан-Франциско, также объявил, что больше не будет покупать или продавать книги Роулинг, «поскольку она посвящает свою жизнь мерзостям».

Книгопродавцы порекомендовали читателям покупать книги Роулинг с рук.

Актеры Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, сыгравшие в киносаге о Гарри Поттере публично раскритиковали антитрансгендерные взгляды Роулинг. Другой актер франшизы Том Фелтон выразил писательнице благодарность за ее творение.

Ранее стало известно, кто сыграет Дурслей в сериале о Гарри Поттере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами