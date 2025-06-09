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Драко Малфой высказался о скандале вокруг Джоан Роулинг

Актер Фелтон заявил, что «Гарри Поттер» объединяет мир
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», высказался о скандале вокруг писательницы Джоан Роулинг. Его цитирует Variety.

37-летний актер на полях церемонии вручения премии «Тони» ответил на вопрос о том, влияют ли споры вокруг критикующей ЛГБТ-сообщество («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Роулинг на его работу.

«Нет, не могу сказать, что влияют. Я не настолько вникаю в это», — признался он.

По словам Фелтона, роль в фильмах по произведениям Роулинг о Поттере дала ему возможность путешествовать по миру.

«И я не видел ничего, что объединяло бы мир больше, чем Поттер, и все благодаря ей. Так что я невероятно благодарен», — добавил он.

Фелтон, сыгравший Драко во всех восьми частях оригинальной серии фильмов о Гарри Поттере, готовится дебютировать в этой роли на Бродвее в спектакле в Lyric Theatre в Нью-Йорке. Спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя» представят 11 ноября и будут показывать 19 недель. Сюжет пьесы разворачивается через 19 лет после окончания седьмой книги Роулинг о Поттере.

Ранее отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера».

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