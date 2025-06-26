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Три трека Kizaru потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков

Прокуратура Петербурга потребовала удалить три трека рэпера Kizaru
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@kizaru/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Три трека рэпера Kizaru (настоящее имя Олег Нечипоренко) потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, треки 36-летнего артиста «Пакуем», «Что за бизнес» и «Наркос» потребовала удалить со всех платформ прокуратура Петербурга.

Прокуратура уже направила соответствующий иск в суд.

В 2014 году Kizaru переехал в Барселону после ареста в Санкт-Петербурге за торговлю наркотиками. Он находился в розыске Интерпола, был задержан в начале 2016 года и отбывал наказание в испанской тюрьме около трех с половиной месяцев. 14 ноября 2021 года был арестован Интерполом в Германии на 4 месяца.

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