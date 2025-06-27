Муцениеце вспомнила, как ее дразнили в детстве

Актриса Агата Муцениеце вспомнила, что ее называли ведьмой в детстве

Актриса Агата Муцениеце призналась в беседе со «СтарХитом», что в детстве ее называли ведьмой.

Муцениеце сыграла одну из трех главных героинь в сериале «Химкинские ведьмы», — и она уверена, что с детства готовилась к этой роли.

«Меня в детстве дразнили ведьмой, теперь вот думаю, что это был знак. Сама бы не хотела обладать даром слышать мысли, для меня это стало бы тяжелой ношей», — сказала знаменитость.

Муцениеце отметила, что хотела бы уметь летать, перемещаться из одной точки в другую или становиться невидимкой.

Беседа актрисы со «СтарХитом» состоялась на съемках «Химкинских ведьм», куда артистка пришла в компании дочери Мии и пса по кличке Кефир.

«Питомец приехал по инициативе маленькой хозяйки, у которой сейчас каникулы, поэтому она с удовольствием приезжает с мамой на съемки», — отметило издание.

2 мая Муцениеце рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката. 23 июня актриса подтвердила свою беременность от музыканта.

Ранее Боня раскрыла, какой самый ценный подарок получила от матери.