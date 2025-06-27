Боня раскрыла, какой самый ценный подарок получила от матери

Блогерша Виктория Боня рассказала в Telegram-канале, что воспитывает 13-летнюю дочь Анджелину по примеру своей матери.

Боня отметила, что восхищается Анджелиной — тем, «как она свободно проявляется». Блогерша хочет, чтобы наследница жила не в страхе или ожиданиях, а в свободе. Модель пояснила, что под свободой подразумевает ту модель воспитания, когда родитель не диктует путь ребенку, но «бережно направляет».

«Знаете, в подростковом возрасте моя мама не загоняла меня в рамки. Она позволила мне быть собой с поисками себя, ошибками, взлетами. И это, пожалуй, был самый ценный подарок, который она могла мне дать», — сказала Боня.

Знаменитость растит дочь от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Телеведущая отмечала, что ради ребенка сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным. У Анджелины нет российского гражданства, девочка является подданной Монако.

Подписчики звезды отмечали, что ее дочь выиграла в генетическую лотерею. По их мнению, у Анджелины есть все данные, чтобы стать востребованной моделью, если она этого захочет.

Ранее Басков назвал неуместным хайп из-за поцелуя Киркорова и Бузовой.