Раскрыта официальная причина кончины отца Рианны

Отца поп-певицы Рианны Рональда Фенти не стало из-за острой дыхательной недостаточности, рака поджелудочной железы и ряда других тяжелых заболеваний. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на официальные документы.

30 мая СМИ писали, что причиной кончины Фенти стала «непродолжительная болезнь». Спустя месяц TMZ раскрыл, что 71-летний родственник Рианны попал в больницу в последний раз с острым канальцевым некрозом и аспирационной пневмонией, а также ему диагностировали рак.

Рональд Фенти работал инспектором товарного склада на фабрике одежды. Рианна рассказывала, что в ее детстве у отца была склонность к наркотикам и алкоголю. Его зависимость стала причиной развода с матерью певицы. С восьми лет и до развода родителей Рианна страдала от мучительных головных болей из-за нервов и переживаний об отце. Тогда врачи полагали, что у девочки опухоль головного мозга, и подвергли ее нескольким исследованиям КТ.

Как сообщало Page Six, брат Рианны, Раджад Фенти, навещал отца в медицинском центре Cedars-Sinai во время последней госпитализации. Рианна, как предполагается, была с ним в машине, но на фотографиях артистку не было видно.

Ранее стало известно, что звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп на один глаз из-за рецидива рака мозга.