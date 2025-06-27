На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта официальная причина кончины отца Рианны

TMZ: отец Рианны Фенти страдал от нескольких тяжелых болезней перед кончиной
close
PLANET PHOTOS/Global Look Press

Отца поп-певицы Рианны Рональда Фенти не стало из-за острой дыхательной недостаточности, рака поджелудочной железы и ряда других тяжелых заболеваний. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на официальные документы.

30 мая СМИ писали, что причиной кончины Фенти стала «непродолжительная болезнь». Спустя месяц TMZ раскрыл, что 71-летний родственник Рианны попал в больницу в последний раз с острым канальцевым некрозом и аспирационной пневмонией, а также ему диагностировали рак.

Рональд Фенти работал инспектором товарного склада на фабрике одежды. Рианна рассказывала, что в ее детстве у отца была склонность к наркотикам и алкоголю. Его зависимость стала причиной развода с матерью певицы. С восьми лет и до развода родителей Рианна страдала от мучительных головных болей из-за нервов и переживаний об отце. Тогда врачи полагали, что у девочки опухоль головного мозга, и подвергли ее нескольким исследованиям КТ.

Как сообщало Page Six, брат Рианны, Раджад Фенти, навещал отца в медицинском центре Cedars-Sinai во время последней госпитализации. Рианна, как предполагается, была с ним в машине, но на фотографиях артистку не было видно.

Ранее стало известно, что звезда «Полицейского с Рублевки» ослеп на один глаз из-за рецидива рака мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами