В Москве вручили премию «Национальное величие»

Деятелей культуры и искусства наградили в Москве за сохранение русских традиций

Накануне Дня России в пространстве Данилова монастыря в рамках общероссийской общественной программы «Культурные ценности» прошла торжественная церемония вручения Всероссийской общественной премии «Национальное величие», сообщает «Лента.ру».

Накануне Дня России в стенах Данилова монастыря прошла торжественная церемония вручения всероссийской общественной премии «Национальное величие», сообщает «Лента.ру».

Мероприятие состоялось в рамках общероссийской программы «Культурные ценности». Премия была присуждена деятелям культуры, искусства и тем, кто сохраняет русские традиции в различных сферах.

Генеральный директор программы «Культурные ценности» Татьяна Бирюкова подчеркнула важность миссии организации.

«Наша задача — этих людей увидеть, показать и поддержать. Это миссия нашей межрегиональной общественной организация по возрождению, сохранению традиций и культур. Мы работаем по всей стране и открыты для всех, у нас филиалы от Калининграда до Сахалина. И вот сегодня мы решили отметить тех, кто несет культуру красоты в массы», — сказала она.

Первым лауреатом стал врач и член Союза художников России Николай Михалевич. Его выставка картин в госпитале имени Бурденко вдохновляла пациентов с 2016 года. Он поблагодарил за доверие и пообещал продолжить лечить не только людей, но и их души.

Российский астролог Павел Глоба также получил награду. Он поблагодарил экспертов за высокую оценку его работы и отметил особую атмосферу вечера.

Среди лауреатов — народная артистка России Надежда Крыгина, активно работающая с молодыми певцами-народниками. Фронтовой поэт Эдуард Шевчук и автор-исполнитель Сергей Морев не смогли присутствовать лично, их награды были переданы боевым товарищам.

Писатель Кирилл Ляпунов был отмечен за роман «Надломленные», предсказавший многие современные события. Автор связывает это с глубокими цивилизационными процессами.

Премию также получили Сергей Наджаров за возрождение традиций благотворительности и создание Музея милосердия, а также Ирина Варлакова за участие в культурных проектах и волонтерскую деятельность.

Еще одним обладателем премии стала мать троих детей Евгения Шишова. Она получила диплом за развитие Telegram-канала «Арт-дилер», который менее чем за год стал площадкой для культурного диалога между художниками, дизайнерами и коллекционерами.