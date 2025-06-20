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Звезда «Щелкунчика» порвал штаны перед зрителями

Премьер Большого театра Родькин рассказал, что порвал штаны во время выступления
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Пресс-служба концертного агентства «Подмосковные вечера»

Премьер Большого театра, художественный руководитель нового балета «Дягилев» Денис Родькин рассказал о курьезе на сцене. В беседе с «Аргументами и фактами» он вспомнил, как порвал штаны перед зрителями.

34-летний танцовщик признался, что это произошло, когда он как раз находился спиной к залу.

«Мне показалось, возник такой треск! Какой там образ! Я думал только о том, чтобы не повернуться лишний раз спиной к зрителям. А мне нужно было еще танцевать целый монолог», — делится он.

После оказалось, что треснули нитки, а штаны остались целы. По словам Родькина, на спектаклях артисты и поскальзываются, и падают, в том числе во время трансляций.

«Мы же все живые люди. И не всегда важно, сколько ты репетировал, как готовился», — рассуждает звезда балета «Щелкунчик».

В мае дрессировщик, режиссер по работе с животными Виктор Зуйков рассказал о том, как корова разнесла декорации на съемках у Никиты Михалкова.

Ранее Джанет Джексон рассказала, как у нее лопнули штаны перед королевой.

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