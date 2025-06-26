«Я морально пострадала!»: Вайкуле ответила, попадала ли она под обстрелы в Израиле

Певица Вайкуле: мне повезло, что я ни разу не попала под обстрелы в Израиле

Певица Лайма Вайкуле рассказала YouTube-каналу «Sheinkin 40», что очень любит Израиль и старается посещать страну «при каждой возможности».

Вайкуле порадовалась, что «беда ушла» от израильтян. Она заявила, что ей было невыносимо слушать новости из Израиля — особенно о том, к каким трагедиям приводили обстрелы.

«Уже даже страшно слушать, можно привыкнуть… <…> Я не говорю про стресс, который получают люди [в Израиле], которые не пострадали [физически]. Они все равно морально пострадали. Я морально пострадала!» — заявила артистка.

Вайкуле отметила, что ни разу не попадала под обстрелы в Израиле, несмотря на частые визиты в страну до этого. Певица считает, что ей «повезло».

«Вообще, все мои очень плохие случаи заканчиваются хорошо! Я всегда говорю, что мой ангел-хранитель работает без устали», — подчеркнула артистка.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее актер Максим Виторган высмеял призыв Трампа отменить судебное преследование Нетаньяху.