Максим Виторган высмеял Трампа: «Не та страна мужику досталась»

Актер Максим Виторган отреагировал в Telegram-канале на призыв президента США Дональда Трампа о прекращении судебного разбирательства в Израиле по делу премьер-министра Нетаньяху.

«Просто отменить и все. Ох, не та страна мужику досталась. Суды, законы, разделение властей… Президент не может делать все, что хочет… Бесит», — сыронизировал Виторган.

Актер также назвал блистательной военную операцию Израиля против Ирана. Виторган уточнил, что считает завершившийся вооруженный конфликт именно операцией, а не «12-дневной войной».

«Эта война не началась 12 дней назад и считать, что она закончилась сейчас — быть очень наивным. Делать вид, что думаешь, что она закончилась сейчас — быть Трампом», — подчеркнул он.

Актер Максим Виторган — сын народного артиста России Эммануила Виторгана и артистки Аллы Балтер. В его фильмографии свыше 100 работ, среди которых «День выборов», «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Беспринципные».

У Виторгана трое наследников: дети Полина и Даниил родились в первом браке артиста с актрисой Викторией Верберг, а сын Платон — после отношений с Ксенией Собчак.

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