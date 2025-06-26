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Элджей записал песню с возлюбленной: «История отношений, пережитая в три минуты»

Рэпер Элджей записал песню «GPT» вместе с Аникой
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Бывший муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей записал фит вместе со своей возлюбленной Аникой, также известной под псевдонимом ANIKV. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе артиста.

Релиз композиции состоится 27 июня в 00:00. Она войдет в новый альбом Элджея, который выйдет уже этим летом.

«[Трек GPT — это] история отношений, пережитая в три минуты. ANIKV звучит так, как будто обнимает и режет одновременно. Элджей — как ночной байк без фар: красиво, опасно, и куда все это ведет — не ясно», — сказано в пресс-релизе.

В августе 2024 года Элджей впервые подтвердил отношения с певицей ANIKV. Рэпер исполнил песню на сцене, а затем поцеловал артистку на глазах у публики. В 2020-м, еще до романа, звезды выпускали совместный трек «Меня не будет».

До отношений с Аникой рэпер Элджей состоял в браке с блогершей Анастасией Ивлеевой: осенью 2019-го знаменитости сыграли свадьбу, а в 2021-м объявили о расставании. Певица ANIKV около пяти лет встречалась с рэпером Saluki, пара распалась в 2022 году.

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