Михаил Ефремов отправился на кладбище

Актер Михаил Ефремов 25 июня 2025 года отправился на Троекуровское кладбище. Об этом сообщает kp.ru.

Артист посетил могилу своей матери Аллы Покровской в годовщину ее кончины — народной артистки РСФСР и педагога Школы-студии МХАТ не стало шесть лет назад.

В 2020 году Ефремов попал в аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Другого участника ДТП спасти не удалось, и Ефремова приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся.

В 2025 году актер вышел из тюрьмы по УДО.

Накануне СМИ сообщили, что Ефремов полностью отказался от алкоголя и управления автомобилем. Соседи утверждают, что артист может водить самокат.

Ранее юрист рассказала, что Ларисе Гузеевой может грозить до 10 лет тюрьмы по делу о мошенничестве.