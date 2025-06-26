Пришедший в носке на голую вечеринку рэпер предложил Ивлеевой уехать из России

Уехавший из России после «голой» вечеринки рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) дал интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). В беседе он признался, что дважды писал блогерше Анастасии Ивлеевой после скандала.

По словам Vacio, он писал ей дважды — из Еревана и Тбилиси.

«Мне было интересно поговорить с ней чисто по-человечески, ведь мы оказались [в одной ситуации]», — поделился он.

В одном из своих сообщений, переданных через третье лицо, Vacio предложил Ивлеевой уехать из России.

«Может, она тоже хочет уехать и просто не знает возможности. Я не стал ей писать это лично, чтобы случайно не подставить, написал стороннему человеку, который с ней общается — если она захочет, есть люди, которые могут помочь», — объясняет рэпер.

Он не стал рассказывать, ответила ли ему Ивлеева.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе. 13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России.

Кроме того, Vacio рассказал Дудю, что бог помог ему избежать армии.

Ранее артисту заблокировали последние счета в России.