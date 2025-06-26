Пришедший в носке на вечеринку Ивлеевой рэпер заявил, что Бог помог ему избежать армии

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) заявил в беседе с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом), что Бог помог ему избежать армии.

Vacio рассказал, что это случилось, когда он десятый раз пришел в военкомат. Тогда он должен был уже получить справку, что его отправляют в армию.

«Я прихожу туда. Прихожу, сажусь в окно, полностью смирившись с этой хренью. И мне говорят: «Мы потеряли все твои документы», — вспомнил певец.

По словам Васильева, после получасового поиска документов его попросили приехать в следующий раз.

«Я выхожу и думаю: «Если это не Господь, то что это?». И тут я понимаю. Сейчас эти самые агенты, которые везде со мной ходили, они уже мне звонят. Они уже знают, что я иду в спецназ. И все вокруг меня выглядит так, что, грубо говоря, все верят мне. Все расслабились. Я заслужил их доверие своей вежливостью и всем этим. Думаю: «Окей, Коль, никто сейчас не сможет тебе помочь, но знаешь, чего ты хочешь? Ты хочешь уехать», — поделился артист.

В тот момент Vacio принял решение уехать из России.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе. 13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России.

Ране скандальному рэперу Vacio заблокировали последние счета в России.