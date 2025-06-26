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Пришедший в носке на вечеринку Ивлеевой рэпер рассказал, кто ему помог уехать из России

Рэпер Vacio заявил, что адвокат Pussy Riot помог ему уехать из России
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Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) рассказал в беседе с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом), что идея уехать из России пришла к нему после последнего похода в военкомат.

Vacio заметил, что в социальных сетях на него подписалась участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иностранным агентом). Он списался с артисткой и попросил помощи. Та ему дала контакты адвоката Дмитрия Захватова.

Дмитрий Захватов защищал Pussy Riot, телеведущую Марину Овсянникову и других подсудимых по политическим статьям.

«Ходил я с этим секретом, который не могу никому сказать, ни одному своему другу. Хожу по улицам и постепенно прощаюсь с ними», — поделился певец.

Васильев уточнил, что не может разглашать, каким образом уехал из России.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе. 13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России.

Ранее Vacio рассказал, что в военкомате потеряли его документы.

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