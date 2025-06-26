Пришедший в носке на вечеринку Ивлеевой рэпер рассказал, кто ему помог уехать из России

Рэпер Vacio заявил, что адвокат Pussy Riot помог ему уехать из России

Рэпер Vacio (настоящее имя Николай Васильев) рассказал в беседе с Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом), что идея уехать из России пришла к нему после последнего похода в военкомат.

Vacio заметил, что в социальных сетях на него подписалась участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иностранным агентом). Он списался с артисткой и попросил помощи. Та ему дала контакты адвоката Дмитрия Захватова.

Дмитрий Захватов защищал Pussy Riot, телеведущую Марину Овсянникову и других подсудимых по политическим статьям.

«Ходил я с этим секретом, который не могу никому сказать, ни одному своему другу. Хожу по улицам и постепенно прощаюсь с ними», — поделился певец.

Васильев уточнил, что не может разглашать, каким образом уехал из России.

Вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде, из-за чего мероприятие и его участников раскритиковали. Рэпер Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте, так как находился на вечеринке в одном носке на половом органе. 13 мая 2024 года стало известно об отъезде Vacio из России.

Ранее Vacio рассказал, что в военкомате потеряли его документы.