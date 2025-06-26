Меладзе отпраздновал юбилей в Испании за миллион рублей

SHOT: певец Меладзе потратил более 1 млн рублей на празднование юбилея в Испании

Певец Валерий Меладзе отпраздновал свое 60-летие в Испании. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Меладзе потратил на торжество более миллиона рублей. В траты вошли аренда ресторана Magna Café Marbella, бара, кухни и музыкального оборудования, а также создание меню на русском языке, найм ведущего и DJ.

Валерий Меладзе провел юбилей с братом Константином Меладзе, женой Альбиной Джанабаевой, детьми и другими родственниками.

На данный момент Меладзе живет в Испании. 20 января также сообщалось о тайном приезде артиста в России.

В конце февраля Валерия Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов. Издание также опубликовало два ролика с Меладзе, снятых в аэропорту: на одном из них исполнитель садится на борт самолета, а на другом — общается с поклонницей уже в салоне.

Telegram-канал также заявлял, что Меладзе отказывается от выступлений в России, ссылаясь на график. Организаторы считают, что артист боится «утечки в СМИ и последующего хейта».

9 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщал, что Валерий Меладзе снова приехал в Россию.

Ранее Стасе Милославской сделали предложение на концерте Меладзе.