Розенбаум раскрыл, слушает ли свои песни: «Не настолько нарцисс»

Певец Розенбаум заявил, что слушает свои песни для работы

Музыкант Александр Розенбаум признался в беседе с NEWS.ru, что редко слушает свои песни.

Розенбаум рассказал, что иногда может послушать композиции ради работы.

«Я не настолько нарцисс, чтобы слушать свои треки постоянно. Но чтобы для какой-то истории нужно что-то вспомнить, конечно, слушаю», — поделился артист.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

Ранее Меладзе отпраздновал юбилей в Испании за миллион рублей.