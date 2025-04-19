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Розенбаум о санкциях Зеленского: «Посмешил на славу»

Певец Александр Розенбаум заявил, что его посмешили санкции Зеленского
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Александр Розенбаум признался в беседе с ТАСС, что его посмешили введенные против него санкции президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

«Замечательные ребята в этом «пакете». Особенно кошки Юры Куклачева. В общем, посмешил на славу, как ты умеешь», — поделился певец.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Shaman позитивно отреагировал на введение против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Джигурда ответил на санкции Зеленского стихотворением.

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