Розенбаум о санкциях Зеленского: «Посмешил на славу»

Певец Александр Розенбаум заявил, что его посмешили санкции Зеленского

Певец Александр Розенбаум признался в беседе с ТАСС, что его посмешили введенные против него санкции президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Розенбаума, Зеленский «перезагрузил наконец-то». Он отметил, что не был подвержен санкциям со стороны украинских властей с 2014 года. Тогда музыканта включили в список «Миротворец».

«Замечательные ребята в этом «пакете». Особенно кошки Юры Куклачева. В общем, посмешил на славу, как ты умеешь», — поделился певец.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Shaman позитивно отреагировал на введение против него санкций президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Джигурда ответил на санкции Зеленского стихотворением.