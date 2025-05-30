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Стасе Милославской сделали предложение на концерте Меладзе

Super: актрисе Стасе Милославской сделали предложение в Турции
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Стася Милославская выйдет замуж. Об этом сообщает Super.

По данным издания, возлюбленный Милославской сделал предложение актрисе на концерте Валерия Меладзе в Турции. Мужчина встал на колено и преподнес ей помолвочное кольцо. Артистка ответила, что согласна стать его женой. Позже возлюбленный спел дуэтом с Меладзе.

С 2020 года Александр Петров состоял в отношениях со Стасей Милославской. Знаменитости познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Однако в итоге актеры приняли решение расстаться. 15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Стася Милославская отказалась комментировать журналистам новость о браке бывшего возлюбленного.

Личность жениха актрисы неизвестна. В апреле 2024-го появились слухи о романе актрисы с главным редактором журнала «Правила жизни». Стасю Милославскую заметили с Трифоном Бебутовым на вечеринке журнала «Москвичка».

Под опубликованным Super роликом, где актрисе делают предложение, пользователи отметили, что жених Милославской не похож на Трифона Бебутова.

«Что-то не похож, моложе и худее будто», — заявила пользовательница.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева может выступить на фестивале «Новая волна» в России.

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