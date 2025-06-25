Певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд потеряла голос во время записи аудиокниги своих мемуаров. Об этом сообщает People.

83-летняя Стрейзанд работала над записью 970-страничных мемуаров «Меня зовут Барбра» перед записью очередного альбома.

«Я не знала, остался ли у меня голос, потому что, Господи, я шесть недель, шесть дней в неделю, пять часов в день говорила, говорила в микрофон для книги. Так что я охрипла», — призналась она.

Однако, заверила Стрейзанд, она не намерена сбавлять темпы в музыкальной карьере и не исключает, что запишет еще один альбом, пока у нее есть голос.

«Мне нравится стоять перед микрофоном с музыкой в ​​ушах и петь, и есть еще песни, которые я хочу спеть», — заверила певица.

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