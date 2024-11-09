Американская певица Тейлор Свифт установила новый рекорд. Об этом сообщает Page Six.

34-летняя артистка стала первой женщиной в истории музыкальной премии «Грэмми», номинированной в категории «Альбом года» семь раз.

Предыдущий рекорд принадлежит Барбаре Стрейзанд, которая удостоилась шести номинаций «Грэмми».

Накануне сообщалось, что состояние Тейлор Свифт достигло $1,6 млрд, что позволило ей обогнать по этому показателю Рианну и стать самой богатой женщиной в музыкальной индустрии.

Отметки в 1 миллиард богатство исполнительницы достигло в октябре 2023 года на фоне ее шестого концертного тура «The Eras Tour», видеоматериалы с которого использовались для создания полнометражного фильма, получившего Золотой глобус в 2024 году. Этот фильм попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый кассовый концертный фильм в мировом прокате — его кассовые сборы превысили $250 млн.

Ранее в США мужчина заплатил $4000 за гитару с автографом Тейлор Свифт и разбил ее.