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Куценко стал духовным лидером финансового гуру в комедии о перевоспитании

Сериал «Хутор» с актерами Куценко и Романовичем выйдет онлайн

Комедийный сериал о перевоспитании с Гошей Куценко и Сергеем Романовичем выйдет онлайн. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Start.

По сюжету самопровозглашенный финансовый гуру Артем (Романович) сбегает из Москвы, спасаясь от кредиторов, и прячется в лесу, планируя начать все с чистого листа. Полиция находит его и отправляет на перевоспитание на Хутор.

Местом заправляет Батя (Гоша Куценко) — экс-предприниматель, ныне духовный лидер и наставник. Он устраивает подопечным цифровой детокс и трудотерапию. Постепенно между воспитателем и воспитуемым завязываются непростые отношения, а за веселой внешней оболочкой начинает раскрываться драма.

Режиссером проекта стал Илья Силаев («ИП Пирогова» и «Сестры»). В проекте также снялись Александра Дроздова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Арина Постникова, Анастасия Имамова и другие.

По словам Силаева, он снял сериал о вечных ценностях, несмотря на затронутые современные тренды — инфоцыганство и уходы в лес.

«Эта история не столько об одиночестве человека, сколько о поиске родных людей. Наш главный герой — сирота, он никогда не знал поддержки, не знал такой настоящей семейной любви, всегда заботился о себе самостоятельно. Через приключения, через все эти невероятные события он попадает в семью», — рассказывает автор.

Премьера сериала «Хутор» в онлайн-кинотеатрах PREMIER и START 10 июля.

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