Фадеев вернулся из Франции в РФ благодаря Розенбауму: «И больше не оставлю»

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Telegram-канале пост, посвященный Дню России.

57-летний Фадеев признался, что за годы карьеры ему довелось поработать во многих странах, и большую часть жизни он провел за пределами РФ.

«Однажды в Париже, стоя в пробке на перекрестке, я услышал из соседней машины песню Розенбаума: «Поднимем чашу за детей наших…». В тот момент я повернулся к жене и сказал: «Все, мы возвращаемся домой. Я больше не могу», — написал продюсер.

Фадеев уверил, что «больше никогда не оставит Россию». Он назвал ее самой прекрасной страной на свете.

«И мне не нужен особенный праздник, чтобы говорить о любви к ней — я люблю свою страну каждый день. Говорю по сердцу», — подытожил Фадеев.

Известно, что Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист РФ Shaman с песней под названием «Прямо по сердцу», которую создал Максим Фадеев. Продюсер пояснял, что писал композицию для международного конкурса, а не конкретно для Shaman. По словам Фадеева, у него было три варианта трека — все разные по настроению.

Ранее Shaman выпустил патриотическую песню ко Дню России.