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Валдис Пельш поддержал пошутившую о Рогозине команду КВН

Телеведущий Пельш заступился за пошутившую о Рогозине команду КВН «Негоден»
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Пресс-служба Первого канала

Телеведущий Валдис Пельш ответил на заявление Дмитрия Рогозина, бывшего главы «Роскосмоса» и сенатора, который пригрозил отправить команду КВН «Негоден» в зону специальной военной операции (СВО) из-за шутки о нем. В разговоре с изданием «Подъем» он заступился за юмористов.

«В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии? У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось», — сказал Пельш.

Ведущий добавил, что считает неудачной шуткой угрозы сенатора отправить участников телеигры на фронт. По словам Пельша, в этой ситуации он находится на стороне кавээнщиков.

Команда «Негоден» пошутила над сенатором и экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным во время своего выступления в 1/4 Высшей Лиги КВН. В сценке астронавт собирался полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка, признавшаяся ему в любви. Командир решил привести его в чувства словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

После этого сенатор в своем Telegram-канале назвал «бесталанным чмом» автора шутки и заявил, что ему уже известно, «к какому военкомату приписаны эти два юмориста».

Ранее Запашный заявил, что шутка про «космос и телок» — не наезд на Рогозина.

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