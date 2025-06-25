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Зейналова ответила на слухи романе с Тимуром Соловьевым: «Мы как Ленин и Сталин»

Телеведущая Зейналова опровергла слухи о романе с Тимуром Соловьевым
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svetlanazey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Светлана Зейналова опровергла в беседе с порталом «Страсти» слухи о романе с соведущим Тимуром Соловьевым.

Зейналова уверила, что между ней и Соловьевым исключительно дружба. Она считает, что романтические отношения разрушили бы их связь.

«Поэтому мы сознательно придерживаемся концепции истинной дружбы – когда принимаешь человека целиком, без условий и требований. Мы идеально дополняем друг друга: я более собранная и разговорчивая, он – легкий и спокойный. Как Инь и Ян, пиво и водка, Ленин и Сталин, мы создаем гармоничный дуэт», — поделилась телеведущая.

Зейналова назвала Соловьева своим любимым и потрясающим другом, с которым круто работать и можно смело экспериментировать. По словам знаменитости, она счастлива, что встретила такого человека, как ее соведущий. Зейналова уверена, что у них с Соловьевым сложился прекрасный тандем.

«Он, пожалуй, первый человек, с которым я делюсь всеми своими новостями – и хорошими, и плохими. То же самое и с его стороны. Наша человеческая близость породила слухи о романе, что вполне закономерно – не все понимают, что между мужчиной и женщиной возможна дружба, где искренне, по-человечески друг друга любят», — рассказала знаменитость.

Ранее Светлана Пермякова вспомнила, как ее обманул известный косметолог.

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