Светлана Пермякова вспомнила, как ее обманул известный косметолог

Актриса Светлана Пермякова заявила в беседе с «Леди Mail», что ее обманул известный косметолог Карл Тавберидзе.

Пермякова отметила, что обратилась к косметологу более пяти лет назад. В клинике она прошла одну процедуру.

«Результат оказался никаким: визуально ничего не изменилось, фотографии были сделаны в разном свете и ракурсе и выглядели как попытка создать «эффект», — поделилась артистка.

Пермякова отметила, что клиника проигнорировала ее возмущение. Более того, они использовали фото артистки для рекламы. Тогда актриса и ее директор начали писать в соцсетях косметолога с просьбой не публиковать снимки. В ответ их заблокировали.

«Сейчас, когда спустя годы у меня действительно есть заметные изменения, достигнутые совсем другими усилиями и методами, этот человек снова пытается приписать себе чужой результат. Я считаю это попыткой ввести в заблуждение других женщин. Многие, поверив в его рекламу, приезжали, отдавали огромные суммы — по полмиллиона, и оставались ни с чем», — рассказала актриса.

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