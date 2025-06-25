Рогозин ответил на критику после угроз отправки КВНщиков на СВО

Сенатор Рогозин заявил, что пошутившие над ним КВНщики не годятся для защиты родины

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале ответил на критику после угроз отправить КВНщиков на СВО из-за шутки про него.

«Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости», — заявил сенатор.

По мнению бывшего гендира «Роскосмоса», комики, возможно, годятся для «глупых» шуток, но не для защиты родины.

В номере астронавт собирался полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка. Она призналась ему в любви, что заставило молодого человека усомниться в своем решении. Командир решил привести его в чувства словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

В ответ Рогозин заявил, что даст комикам вместо «унылого» КВН «настоящие КВНы». Речь идет об ударных дронах «Князь Вандал Новгородский».

Ранее Собчак осудила Рогозина после угроз отправить КВНщиков на фронт.