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Звезда «Интернов» показала результаты похудения на 10 кг: «Это только начало»

Актриса Пермякова похвасталась результатами похудения на 10 кг за два месяца
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s_permyakova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Светлана Пермякова, известная по роли медсестры Серябкиной в сериале «Интерны», поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) промежуточным результатом похудения.

Пермякова выложила коллаж из двух фотографий: первый снимок сделан в начале ее пути борьбы с лишним весом, а второй – спустя два месяца.

«2 месяца осознанности и работы над собой! За это время в моей жизни появились правильное питание, прогулки, много воды. Результат — почти -10 кг!» — порадовалась артистка.

Звезда «Интернов» отметила, что это не окончательный результат, а «только начало». Певица отметила, что в похудении главное не принимать быстрые решения, а осознанно подходить к своему здоровью и телу.

«Отличный результат! Пусть все, что вы задумали исполнится»; «Я вас поздравляю. Прекрасный результат, и вы стали выглядеть намного лучше»; «Вы очень изменились, ведь недаром говорят: «Мы – то, что мы едим», — написали интернет-пользователи в комментариях.

В начале февраля Пермякова рассказывала, что смогла избавиться от восьми лишних килограммов за полтора месяца. По ее словам, она использовала препарат для похудения, который помогает держать аппетит под контролем.

Ранее сообщалось, что телеведущий Куличков взялся за здоровье из-за жены.

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