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Бурунов раскрыл свои критерии для женщины мечты

Актер Сергей Бурунов отказался называть Екатерину Леви женщиной своей мечты
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СТВ

Актер Сергей Бурунов не стал называть свою избранницу Екатерину Леви, которая младше него на 12 лет, женщиной своей мечты. Об этом сообщает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

Бурунов и Леви засняли на 35-летии певицы Анны Asti, которое проходило 24 июня в особняке на Волхонке. Пара пришла на мероприятие вместе, держась за руки.

«Время покажет, та ли она женщина мечты или нет. А критерии у меня простые: забота и быть услышанным», — сказал артист.

Как сообщает СМИ, Бурунов и Леви состоят в отношениях уже год. Впервые их заметили вместе на свадьбе Гарика Харламова с Екатериной Ковальчук. Знаменитости поцеловались на мероприятии после того, как станцевали медленный танец под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони». У женщины также заметили кольцо на безымянном пальце.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Но сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее стало известно, что экс-избранница сына основателя «Евросиба» встречается с солистом дуэта HammAli & Navai.

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