Против Чулпан Хаматовой захотели возбудить уголовное дело

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал возбудить уголовное дело против актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает портал «Страсти».

Бородин заявил, что подготовил ряд запросов о возбуждении дела против Хаматовой из-за ее слов о финансовой поддержке Украины. Он напомнил про ролик, в котором актриса говорит:

«Я помогаю украинским фондам так же, как и все помогают. Если я скажу, что работаю с украинскими фондами как представитель чего-то, то фонду придет конец».

Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. В январе 2025-го артистке продлили вид на жительство (ВНЖ) там.

В июне Хаматова попала в базу сайта «Миротворец» за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее певицу Ани Лорак внесли в списки «Миротворца» на Украине.