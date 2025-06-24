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В «Царицыно» откроется выставка современного искусства

Выставка ««Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее» откроется 2 июля
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Пресс-служба выставки «Я иду искать»

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Выставка откроется 2 июля масштабной инсталляцией «Пир горой» от творческого союза «Планетянин». На ней 165 персонажей воссоздадут атмосферу праздничного застолья. Всего экспозиция займет 9 залов. Проект продлится до 8 марта 2026 года.

Экспозиция посвящена «обрядам перехода», которые переживает каждый человек вне зависимости от национальности и религии. Такие вещи, как взросление, вступление в брак, поиск себя и увядание.

Для зала Мария Трегубова создаст тотальную инсталляцию о размытии границ между реальностью и (вечным) сном, рассказывающую о театральном художнике, работающим над спектаклем «Спящая царевна». Андрей Бартенев подготовил для своей экспозиции экстравагантные наряды, посвященные свадебному обряду.
Композитор Владимир Раннев подготовил «музыкальный эксперимент» по текстам Евгении Некрасовой.

В других залах посетители смогут оценить метафорические образы материнства от Ирины Кориной и Ольги Божко; игровые медиапроекты о взрослении от Александра Шишкина-Хокусая; «Вынужденные вещи» Владимира Архипова и многое другое.

Ранее Татьяна Буланова попала в книгу рекордов.

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