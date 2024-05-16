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«Я возненавидел все»: Харламов объяснил, почему не хочет худеть

Комик Гарик Харламов заявил, что не может отказаться от вкусной еды

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ТНТ

Комик Гарик Харламов на шоу Басты «Вопрос ребром» признался, что не может заставить себя похудеть.

«Я не худею, я не худеющий. Сейчас вешу 108 килограммов. В прошлом году я похудел на 20 килограммов, я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в «Камеди» отправили мое жирное тело в небо. Сказали: «Прощай». Но оно упало», — пошутил Харламов.

По словам артиста, ему очень тяжело отказываться от вкусной и жирной еды ради красивой фигуры. Харламов придерживается мнения, что лучше прожить не столь долгую и здоровую жизнь, сколько веселую и интересную. Комик признался, что от идеологии ЗОЖ у него начинается депрессия.

6 мая Гарик Харламов спровоцировал разговоры о помолвке. Юморист опубликовал видео, на котором показал возлюбленную Катерину Ковальчук с обручальным кольцом на безымянном пальце. На прошлой неделе телеведущий рассказал, как сделал предложение актрисе.

Ранее SHAMAN примерил на себя роль героя-любовника.

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