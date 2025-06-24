Вертикальные микродрамы станут главным форматом на фестивале веб-контента REALIST

Компания Scroll Studios запустила в России масштабное направления по производству и дистрибуции коротких вертикальных сериалов, ориентированных на мобильный просмотр — микродрам. Об этом представители компании сообщили «Газете.Ru».

Формат микродрам, отличающихся длительностью серии до 2 минут и количеством эпизодов в сезоне от 40 до 120, уже активно осваивают в Китае, США, Индонезии, Бразилии, Индии и Мексике.

На третьем всероссийском форуме «Пилот. Точки взлета» продюсеры Жан Просянов и Алексей Агеев рассказали, что Scroll Studios сосредоточится исключительно на этом контенте и сможет производить до 100 тайтлов в год.

Кроме того, микродрамы станут главным форматом фестиваля веб-контента REALIST, который вернется летом 2026 года после паузы.

«Рынок потребления контента сегодня переживает тектонические изменения. Телевизионная аудитория стареет, ее средний возраст — 50-60 лет. Стриминги, изначально нацеленные на молодежь, теперь удерживают зрителей 30-55 лет, и эта аудитория тоже постепенно становится старше. Однако есть поколения Gen Z и Gen Alpha, 12-24 года, которые остаются за пределами традиционных платформ. Поколение Z примерно в четыре раза больше потребляет вертикального мобильного контента, чем бумеры, и примерно в два раза больше, чем миллениалы. В основном это связано с ростом мобильного трафика. Именно за их внимание в ближайшие годы и развернется основная битва», — объяснил Агеев.

Компания уже заключила сделку с холдингом «МТС Медиа» на 1,5 тысячи эпизодов. Среди новых проектов — и оригинальные микродрамы, и лицензированные проекты из Китая и Турции. В студии отмечают, что особенность микродрам — это большой массив контента, который не предполагает конкуренции между тайтлами, не требует привлечения звезд и занимает в производстве всего несколько месяцев.

«Мы изучили значительное количество микродрам на ведущих платформах, разработали тщательные гайды по написанию сценариев и обучили по ним более 50 специалистов из агентства Plus Seven. Мы понимаем, как сейчас работает контент-маркетинг и готовы к интеграциям с большими брендами, без которых современный контент сегодня не может существовать», — добавил Жан Просянов.

Ранее стала известна полная программа фестиваля молодого кино VOICES.