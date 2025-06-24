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Кадышева станет хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге

Певица Надежда Кадышева споет о силе единства на празднике «Алые паруса»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Кадышева станет хедлайнером петербургского праздника «Алые паруса» в 2025 году. Об этом сообщает «Пятый канал».

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» расскажет слушателям о силе единства через свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие. На мероприятии, которое пройдет 28 июня, певица выйдет на сцену вместе со своим сыном Григорием.

Как отмечает «Пятый канал», в этом году главной темой «Алых парусов» станет празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Выступления артистов поделят на несколько блоков: группа «5УТРА» споет о надежде, певец Akmal' — о любви, поп-коллектив The Hatters — о смелости и проч. Отдельный номер будет посвящен блокаде Ленинграда. Ведущими станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина.

Ансамбль «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой сегодня пользуется всенародной любовью — их концерты проходят по всей стране с аншлагами. В июне стало известно, что Кадышева оказалась популярнее медведей и матрешек в патриотичных email-рассылках. Примечательно, что в предыдущие годы имя Кадышевой практически не встречалось в письмах — за исключением скромных 163 упоминаний в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что певица Милявская зарабатывает 6,2 млн рублей на корпоративах в России.

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