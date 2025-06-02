Леди Гага снова попала в Книгу рекордов Гиннесса

Концерт певицы Леди Гаги в Рио-де-Жанейро попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили на сайте книги рекордов.

Бесплатное выступление Леди Гаги прошло 3 мая на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Его посещаемость стала рекордной среди женщин-музыкантов. Всего на концерт пришло около 2,5 млн человек. Это сделало его самым масштабным по посещаемости сольным концертом в истории среди музыканток.

«Первое за 13 лет выступление Леди Гаги в Бразилии побило рекорд, который в том же месте установила Мадонна 4 мая 2024 года», — сообщается на сайте.

Общий рекорд по посещаемости уже более 30 лет удерживает британский музыкант Род Стюарт. Новогодний концерт певца 1994 года посетило как минимум 3,5 млн человек.

4 мая стало известно, что неизвестные попытались устроить взрывы на концерте Леди Гаги. Завербованных несовершеннолетних злоумышленники попросили напасть на детей, подростков и представителей ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее американского рэпера пытались ограбить на концерте в Москве.