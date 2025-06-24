На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт гонорар Муцениеце после скандалов с Прилучным: «Банкротом не останется»

Продюсер Дворцов: гонорар Муцениеце повысился до 500 тыс. рублей из-за скандалов
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стоимость гонорара Агаты Муцениеце увеличилась после скандалов актрисы с экс-супругом Павлом Прилучным. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием Woman.ru.

Муцениеце рассказывала в старых интервью, что получает около 100 тыс. рублей за съемочный день. Но Дворцов уверен, что теперь артистка получает за смену минимум 500 тыс. рублей.

Продюсер также заявил, что Муцениеце не будет платить неустойки за проекты, которые она будет вынуждена перенести или отменить на фоне ухода в декрет по беременности.

«Агата продумала все это и не останется без копейки. С учетом короткого декрета, как обычно делают актрисы, она быстро вернется на площадку. К тому же, у нее очень высокие гонорары, банкротом она не останется», — отметил Дворцов.

2 мая Муцениеце рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката. Накануне актриса подтвердила свою беременность от музыканта.

Муцениеце опубликовала в личном блоге серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом, музыкантом Петром Дрангой и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

20 июня стало известно, что Прилучный подал иск о клевете против экс-жены. Актер намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета») из-за обвинений в побоях.

Ранее журналистка Мартынова сравнила с угрозой свадебную клятву мужа Бородиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами