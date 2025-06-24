Раскрыт гонорар Муцениеце после скандалов с Прилучным: «Банкротом не останется»

Стоимость гонорара Агаты Муцениеце увеличилась после скандалов актрисы с экс-супругом Павлом Прилучным. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием Woman.ru.

Муцениеце рассказывала в старых интервью, что получает около 100 тыс. рублей за съемочный день. Но Дворцов уверен, что теперь артистка получает за смену минимум 500 тыс. рублей.

Продюсер также заявил, что Муцениеце не будет платить неустойки за проекты, которые она будет вынуждена перенести или отменить на фоне ухода в декрет по беременности.

«Агата продумала все это и не останется без копейки. С учетом короткого декрета, как обычно делают актрисы, она быстро вернется на площадку. К тому же, у нее очень высокие гонорары, банкротом она не останется», — отметил Дворцов.

2 мая Муцениеце рассказала, что ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, сделал ей предложение руки и сердца. Артистка опубликовала фото, на котором жених целует ее на фоне заката. Накануне актриса подтвердила свою беременность от музыканта.

Муцениеце опубликовала в личном блоге серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот. На нескольких снимках Муцениеце позировала вместе со своим женихом, музыкантом Петром Дрангой и дочерью Мией от первого брака с Павлом Прилучным.

20 июня стало известно, что Прилучный подал иск о клевете против экс-жены. Актер намерен привлечь Муцениеце к уголовной ответственности по статье 128.1 УК РФ («Клевета») из-за обвинений в побоях.

Ранее журналистка Мартынова сравнила с угрозой свадебную клятву мужа Бородиной.