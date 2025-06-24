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«Русской общине» запретили общаться с Собчак: «Даже трусость не подали красиво»

Журналистка Собчак: активистам из «Русской общины» запретили со мной общаться
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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак поделилась в Telegram-канале, что активистам из «Русской общины» запретили с ней общаться «старшие товарищи».

В мае «Русская община» Калужской области пригласила Собчак на интервью, — и она согласилась. Затем, как утверждает журналистка, она связалась с сооснователем общественной организации Андреем Афанасьевым, который пригласил знаменитость на беседу в город Обнинск.

«Тут начинается великая русская тишина. Хотя нет, русскость — это все же величие. А у них такая тревожная, вязкая, с привкусом слива и намеком на детскую трусость, где человек вроде бы взрослый, но уже под кроватью», — сказала Собчак.

Представители «Русской общины» не связывались с журналисткой несколько недель после договоренности, поэтому она решила сама позвонить Афанасьеву. Ей удалось дозвониться до мужчины после множества звонков, чтобы услышать фразу: «Мне позвонили старшие товарищи. Сказали, не надо ей давать интервью».

В посте Собчак возмутилась, что «Русская община» пригласила ее на беседу публично, а отказалась общаться тет-а-тет. Она пожелала активистам сил и отметила, что им предстоит тяжелый путь «от громких слов к внятной позе».

«С точки зрения эстетики вы даже трусость не сумели подать красиво. Где-то в глубине души вы, может быть, и патриоты, но форма у вас — дутая», — подытожила журналистка.

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