Картину Пабло Пикассо облили краской в Монреале

В Монреальском музее изящных искусств активист движения «Последнее поколение Канады» 19 июня совершил акт вандализма, облив розовой краской картину Пабло Пикассо «L'htare» (1901). Об этом сообщает Montreal Gazette.

Свой поступок вандал объяснил тем, что государство тратит несоизмеримо больше средств на защиту произведений искусства, чем на нужды своих граждан.

«Искусство процветает только тогда, когда люди живут, а не когда они выживают. У кого в Манитобе, где бушуют лесные пожары, есть время и силы прямо сейчас, чтобы стать следующим Пикассо?» — заявил активист.

Молодой человек был задержан, но впоследствии освобожден до суда. Представители музея заверили, что картина не пострадала, так как была защищена стеклом.

Как сообщает Montreal Gazette, за последние несколько недель активисты движения облили розовой краской казино и здания банков в Монреале. Этими действиями они пытаются добиться от правительства создания Агентства по защите от климатических катастроф и оказания помощи гражданам, чьи дома пострадали от стихийных бедствий, лесных пожаров и других экстремальных погодных явлений. В конце мая премьер-министр канадской провинции Манитоба Ваб Кинью объявил об эвакуации 17 тысяч человек из-за лесных пожаров.

Ранее в Сиднее вандалы облили краской статую британской королевы Виктории.