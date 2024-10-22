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В Сиднее вандалы облили краской статую британской королевы Виктории

The Times: в Австралии вандалы облили краской памятник королеве Виктории

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Sky News Australia

Во время визита британского короля Карла III в Австралию местные активисты облили краской установленный в Сиднее памятник королеве Виктории. Об этом сообщает The Times.

В публикации уточняется, что акт вандализма был совершен минувшей ночью. Неизвестные облили красной краской статую королевы Виктории, установленную в центре Сиднея у «Дома королевы» (Queen Victoria Building) на углу Джордж и Друитт-стрит.

Предполагается, что это связано с официальным визитом короля Карла III, который вызывает в австралийском сообществе неоднозначную реакцию. Карл III по сей день является в Австралии формальным главой государства, а набирающее популярность Австралийское республиканское движение (ARM) полагает, что стране «пришло время встать наравне с другими нациями на международном уровне» и официально отказаться от монархической формы правления.

Бронзовая статуя королевы была изготовлена в 1908 году и первоначально стояла в Дублине, но в 1980-х годах ее перевезли в Сидней.

Королева Виктория правила Британской империей с 1837 по 1876 год в период ее наивысшего расцвета («викторианская эпоха»).

Ранее сообщалось, что во время визита в Австралию король Карл III оказался в центре скандала.

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