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У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века

Затонувший корабль XVI века нашли во Франции на рекордной глубине
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SergeyNikolaevich/Shutterstock/FOTODOM

У берегов Франции в Средиземном море обнаружили затонувший корабль XVI века. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo.

Торговое судно обнаружили у берегов коммуны Раматюэль на рекордной глубине в 2,5 км.

У корабля длиной 30 м и шириной 7 м практически полностью уцелел якорь, пушки для обороны спереди и сзади судна, два больших котла, также сохранился груз (керамические изделия, в частности, кувшины с росписью).

Обломки случайно обнаружили французские военные во время учений в марте. При этом о находке было объявлено только 12 июня на полях 3-й конференции ООН по океану в Ницце.

Предположительно, корабль следовал из Италии, но куда — неизвестно. Раскопки скоро начнутся, исследователи также изучат обстоятельства затопления судна и его происхождение.

Ранее в Колумбии обнаружили затонувший в 17-м веке галеон «Сан-Хосе» с золотыми слитками и монетами.

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