Володин оценил выступление Михалкова на пленарном заседании Госдумы

Народный артист России, режиссер Никита Михалков, выступая на пленарном заседании Госдумы 17 июня, высказал по ряду вопросов мнение, с которым согласны депутаты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Очень хорошо, когда общественный деятель с таким авторитетом поддерживает решения Думы», — отметил политик.

По его словам, по окончании выступления зал аплодировал Михалкову стоя и «это говорит само за себя». При этом Володин напомнил, что режиссер выступал на этом мероприятии впервые.

На заседании кинодеятель, в частности, выступил в поддержку законопроектов о сохранении историко-культурного наследия и защите русского языка. Председатель Госдумы также отметил вклад самого Михалкова в сохранение духовных ценностей страны.

Решение пригласить режиссера «Утомленных солнцем» на заседание было принято единогласно, заметил Володин.

20 июня Никита Михалков в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что сила страны заключается в ней самой и в способности противостоять мировому злу. По словам режиссера, Россия остается единственным реальным мостом между Востоком и Западом.

Ранее Михалков назвал три фильма, обязательных к просмотру для молодежи.