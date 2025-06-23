На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин оценил выступление Михалкова на пленарном заседании Госдумы

Володин: мнения депутатов и Михалкова совпадают по ряду актуальных вопросов
close
Chris Pizzello/AP

Народный артист России, режиссер Никита Михалков, выступая на пленарном заседании Госдумы 17 июня, высказал по ряду вопросов мнение, с которым согласны депутаты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Очень хорошо, когда общественный деятель с таким авторитетом поддерживает решения Думы», — отметил политик.

По его словам, по окончании выступления зал аплодировал Михалкову стоя и «это говорит само за себя». При этом Володин напомнил, что режиссер выступал на этом мероприятии впервые.

На заседании кинодеятель, в частности, выступил в поддержку законопроектов о сохранении историко-культурного наследия и защите русского языка. Председатель Госдумы также отметил вклад самого Михалкова в сохранение духовных ценностей страны.

Решение пригласить режиссера «Утомленных солнцем» на заседание было принято единогласно, заметил Володин.

20 июня Никита Михалков в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что сила страны заключается в ней самой и в способности противостоять мировому злу. По словам режиссера, Россия остается единственным реальным мостом между Востоком и Западом.

Ранее Михалков назвал три фильма, обязательных к просмотру для молодежи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами