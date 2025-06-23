Катя Лель рассказала, когда превышала скорость

Певица Катя Лель призналась в беседе с «Пятым каналом», что превышала скорость только во сне.

Лель отметила, что практически никогда не садилась за руль. Она предпочитает передвигаться на машине с водителем.

«Я в жизни-то всего садилась два раза за руль. И то в Барвихе. Я абсолютно спокойный, разумный, трезвый человек. Понимаю, что скорость — это не всегда хорошо. И всегда нужны правила для того, чтобы беречь вокруг людей и самому быть в безопасности», — заявила исполнительница.

В июле в шоу «Звезды сошлись» сообщили, что Лель потратила на ремонт комнаты дочери Эмилии миллион рублей. Комната 16-летней Эмилии выдержана в бежево-лиловых тонах. В ней стоят шкаф-купе, тумбочки с мраморными столешницами и двухспальная кровать.

Эмилия родилась в браке Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова. В декабре 2023-го артистка развелась с мужем. По словам певицы, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Лель рассказала, что не раз уличала бывшего супруга в изменах. По словам исполнительницы, муж извинялся и клялся, что больше такое не повторится, однако не выполнял свои обещания.

Ранее невеста Лепса высмеяла слух о любовнике фитнес-тренере.