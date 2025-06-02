Катя Лель сделала ремонт дочери за миллион рублей

Певица Катя Лель рассказала, что потратила на ремонт для дочери миллион рублей

Певица Катя Лель потратила на ремонт комнаты дочери Эмилии миллион рублей. Об этом сообщили в шоу «Звезды сошлись».

«Все, что происходит в комнате доченьки, это с ее одобрения. Так как она овен и бык, то категорически запрещено вторгаться в ее личное пространство. Все только с ее одобрения», — поделилась артистка.

Комната 16-летней Эмилии выдержана в бежево-лиловых тонах. В ней стоят шкаф-купе, тумбочки с мраморными столешницами и двухспальная кровать.

Эмилия родилась в браке Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова. В декабре 2023-го артистка развелась с мужем. По словам певицы, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Лель рассказала, что не раз уличала бывшего супруга в изменах. По словам исполнительницы, муж извинялся и клялся, что больше такое не повторится, однако не выполнял свои обещания.

6 мая сайт mk.ru со ссылкой на окружение Игоря Кузнецова сообщил, что мужчина отправился плавать в Ницце и не вернулся. Позднее Катя Лель подтвердила изданию «СтарХит», что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

Ранее Катя Лель призналась в пении под фонограмму.