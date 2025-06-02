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Катя Лель сделала ремонт дочери за миллион рублей

Певица Катя Лель рассказала, что потратила на ремонт для дочери миллион рублей
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Катя Лель потратила на ремонт комнаты дочери Эмилии миллион рублей. Об этом сообщили в шоу «Звезды сошлись».

«Все, что происходит в комнате доченьки, это с ее одобрения. Так как она овен и бык, то категорически запрещено вторгаться в ее личное пространство. Все только с ее одобрения», — поделилась артистка.

Комната 16-летней Эмилии выдержана в бежево-лиловых тонах. В ней стоят шкаф-купе, тумбочки с мраморными столешницами и двухспальная кровать.

Эмилия родилась в браке Кати Лель и бизнесмена Игоря Кузнецова. В декабре 2023-го артистка развелась с мужем. По словам певицы, причиной разрыва стало недоверие к супругу.

Лель рассказала, что не раз уличала бывшего супруга в изменах. По словам исполнительницы, муж извинялся и клялся, что больше такое не повторится, однако не выполнял свои обещания.

6 мая сайт mk.ru со ссылкой на окружение Игоря Кузнецова сообщил, что мужчина отправился плавать в Ницце и не вернулся. Позднее Катя Лель подтвердила изданию «СтарХит», что ее экс-супруг Игорь Кузнецов пропал без вести во Франции.

Ранее Катя Лель призналась в пении под фонограмму.

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