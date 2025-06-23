Бывший ведущий «Модного приговора» рассказал о подарке Пугачевой

Историк моды и телеведущий Александр Васильев рассказал в интервью Галине Юзефович, что еще до СВО народная артистка России Алла Пугачева сделала ему подарок.

Васильев назвал подарок Пугачевой «потрясающим жестом доброй воли». Артистка пригласила историка моды в свой замок в деревне Грязь, накормила завтраком и отдала ему 16 концертных платьев из ее знаменитых телевизионных выступлений. В них вошли наряды из 70-х, 80-х и 90-х годов.

«И она, когда мне их передавала, сказала: «Я надеюсь, если они мне когда-нибудь понадобятся или моим детям, мы сможем их выставить где-то». Конечно, сможем! Потому что я их сохраняю. Я даже два ее костюма в Музее моды в Риге выставлял», — поделился телеведущий.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

По словам Васильева, сейчас Пугачева проживает на Кипре.

Ранее бывший ведущий «Модного приговора» рассказал, когда вернется на ТВ.