Бывший ведущий «Модного приговора» рассказал, когда вернется на ТВ

Телеведущий Александр Васильев признался, что хотел бы вернуться на ТВ после СВО

Историк моды и телеведущий Александр Васильев признался в интервью Галине Юзефович, что хотел бы вернуться на российское ТВ после СВО.

Васильев рассказал о своей мечте снять цикл передач о культуре российской эмиграции. Он уточнил, что не против сделать такой проект и в сети. Однако он хочет этим заняться только после специальной военной операции на Украине.

«Когда все стихнет, когда будем раны зализывать, я бы хотел вернуться на телевидение, либо в интернете открыть канал, сделать цикл программ, которые были бы посвящены культуре русской эмиграции. Всех пяти волн», — поделился историк моды.

По словам Васильева, в передаче он бы рассказал о знаменательных и замечательных деятелях культуры. Телеведущий желает назвать цикл «Дым отечества». Каждая программа была бы посвящена одному человеку.

«И рассказал бы об этом дыме, который летал над Азией, над Австралией, над Южной Америкой, над Африкой, над Европой, над Северной Америкой», — отметил телеведущий.

Программа бы выходила на русском языке для российского народа.

«Большинство уверены, что в эмиграции живут предатели. Это так смешно слышать. Мы же говорим по-русски», — рассказал Васильев.

Юзефович призналась Васильеву, что хранит его книгу с автографом. Однако текст остался в России. Она понадеялась, что сможет воссоединиться с книгой, когда вернется. Телеведущий посоветовал не мечтать об этих планах.

«Если нам будет суждено вернуться, мы вернемся. А не будет суждено – мы будем жить в свое удовольствие там, где мы находимся», — заявил искусствовед.

Ранее Владимир Познер снялся в сериале.