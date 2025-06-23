К 117-летию Марины Ладыниной устроят марафон на ТВ

Марафон в честь юбилея со дня рождения народной артистки СССР Марины Ладыниной пройдет 24 июня на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Марина Ладынина родилась 24 июня 1908 года. Актрисы не стало 10 марта 2003 года. Ей было 94 года. В 2025-м артистке могло исполниться 117 лет.

Марафон стартует в 9:15 с музыкального художественного фильма «Трактористы». В нем Ладынина сыграла трактористку-ударницу — кавалера ордена Трудового Красного Знамени Марьяну. По сюжету девушка получает много писем от поклонников и вынуждена выдумать, что у нее уже есть жених.

В 10:55 телеканал покажет картину «Свинарка и пастух». В пресс-службе отметили, что завершение съемок картины пришлось на начало Великой Отечественной войны. Актеры вынуждены были работать под бомбежками, снимая сцены на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

В 12:30 завершит марафон комедия «Кубанские казаки», в которой Ладынина воплотила образ председателя колхоза Галины Пересветовой.

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