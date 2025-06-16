На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Айза заподозрила Natan в романе с Дубцовой

Блогерша Айза заявила, что у Natan может быть роман с Ириной Дубцовой
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заподозрила, что певец Natan (Натан Миров) состоит в отношениях со своей коллегой и партнершей по реалити-шоу «Сокровища императора» Ириной Дубцовой. Своим мнением знаменитость поделилась в Telegram-канале.

«Смотрели «Сокровища императора», серия 11? У меня полное ощущение, что Натан и Дубцова встречаются», — написала экс-супруга Гуфа.

В комментариях ряд интернет-пользователей не исключил, что знаменитостей могут связывать романтические отношения. При этом некоторые подписчики Айзы отметили, что Миров опровергал роман со знаменитостью в эфире.

«У меня с первой серии эти ощущения»; «Дубцова — явно тайная жена Натана. Иначе просто невозможно объяснить тот воз претензий, которые она предъявляет»; «Они не то, что встречаются, а будто лет 20 вместе прожили», — написали под постом.

В начале июня Natan заступился за Ирину Дубцову перед ведущей реалити «Сокровища императора» Ольгой Бузовой, которую осудили за скандал с Даной Борисовой. Миров призвал Бузову сохранять нейтралитет и напомнил, что поддерживал артистку, когда тоже подвергалась «массовому хейту».

Ранее Дмитрий Маликов вспомнил, как пережил кризис в браке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами