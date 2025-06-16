Айза заподозрила Natan в романе с Дубцовой

Блогерша Айза заявила, что у Natan может быть роман с Ириной Дубцовой

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заподозрила, что певец Natan (Натан Миров) состоит в отношениях со своей коллегой и партнершей по реалити-шоу «Сокровища императора» Ириной Дубцовой. Своим мнением знаменитость поделилась в Telegram-канале.

«Смотрели «Сокровища императора», серия 11? У меня полное ощущение, что Натан и Дубцова встречаются», — написала экс-супруга Гуфа.

В комментариях ряд интернет-пользователей не исключил, что знаменитостей могут связывать романтические отношения. При этом некоторые подписчики Айзы отметили, что Миров опровергал роман со знаменитостью в эфире.

«У меня с первой серии эти ощущения»; «Дубцова — явно тайная жена Натана. Иначе просто невозможно объяснить тот воз претензий, которые она предъявляет»; «Они не то, что встречаются, а будто лет 20 вместе прожили», — написали под постом.

В начале июня Natan заступился за Ирину Дубцову перед ведущей реалити «Сокровища императора» Ольгой Бузовой, которую осудили за скандал с Даной Борисовой. Миров призвал Бузову сохранять нейтралитет и напомнил, что поддерживал артистку, когда тоже подвергалась «массовому хейту».

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