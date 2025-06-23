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Стало известно, когда выйдет фильм Бакура Бакурадзе о роковой дуэли Лермонтова

Фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе выйдет 16 октября 2025 года
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Биографическая драма «Лермонтов» режиссера Бакура Бакурадзе выйдет в широкий прокат 16 октября 2025 году. Об этом сообщила кинокомпания «Вольга» в своем Telegram-канале.

События картины развернутся за несколько часов до дуэли Лермонтова с Николаем Мартыновым, которую окружающие — родственники, друзья и знакомые — пытаются предотвратить. Главную роль в картине сыграл стендап-комик Илья Озолин.

Съемки картины проходили в Пятигорске, Железноводске и селе Элькуш в Карачаево-Черкесии осенью 2024 года. В каст также вошли: Евгений Романцов (в роли Мартынова), Вера Енгалычева (Быховец), Дмитрий Соломыкин (Пушкин) и Андрей Максимов (Бенкендорф). За сценарий отвечал сам Бакур Бакурадзе.

В конце марта стало известно, что Бакурадзе удостоили премии «Ника» в категории «Лучшая режиссерская работа» за фильм «Снег в моем дворе». В центре сюжета — воссоединение друзей детства, которые находят друг друга в соцсети после 30 лет порознь. Премьера фильма состоялась 30 января.

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