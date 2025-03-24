«Ника» за лучшую режиссуру досталась создателю «Снега в моем дворе»

Российская академия кинематографических искусств «Ника» вручила одноименную премию за лучшую режиссерскую работу Бакуру Бакурадзе за ленту «Снег в моем дворе», передает ТАСС.

Как отмечается, награду вместо режиссера получила продюсер фильма Анна Тихонова. Она назвала труд Бакурадзе при создании картины «многогранным».

«Он (Бакурадзе. — «Газета.Ru») режиссер, сценарист, я думаю, он будет очень рад», — сказала продюсер.

Фильм «Снег в моем дворе» был признан лучшим российским фильмом 2024 года по итогам опроса журнала «Искусство кино». В центре сюжета — воссоединение друзей детства, которые находят друг друга в соцсети после 30 лет порознь. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах с 30 января.

Сыгравшая в ленте актриса труппы Театра на Бронной Мария Шумакова в интервью «Газете.Ru» назвала участие в этом проекте «наисчастливейшим опытом». Бакур Бакурадзе в фильме исполнил главную роль, с его героем у нее была любовная линия. По словам Шумаковой, на площадке была замечательная атмосфера: все заняты своим делом и стояла абсолютная тишина. Возникло ощущение, как будто съемочная группа создает что-то сакральное.

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