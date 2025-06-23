Бывший муж Гагариной тайно женился на своей ученице

Российский актер, бывший муж певицы Полины Гагариной Петр Кислов тайно женился на своей ученице. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, его супругой стала 24-летняя Яна Зорина. В прошлом она училась у 43-летнего Кислова актерскому мастерству. Мужчина признался, что им хотелось бы завести дочь. Пока молодожены живут в своем загородном доме, готовят, а Кислов сам с удовольствием возится с растениями.

До свадьбы с Зориной мужчина 14 лет был холостяком. Его прошлый брак с Гагариной продолжался три года. В 2007 году у них родился сын Андрей. Ему 17 лет. По словам Кислова, сейчас они с певицей общаются только по поводу сына. Актер назвал причиной их разрыва свои постоянные отъезды.

В начале июня Гагарину заподозрили в новом романе. Источник рассказал, что между певицей и ее новым концертным директором Сергеем Сметаниным присутствует флирт, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает.

Ранее актриса Бочкарева вспомнила, как играла в спектакле с «абсолютно голым» Кисловым.