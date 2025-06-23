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Бывший муж Гагариной тайно женился на своей ученице

Актер Петр Кислов женился на своей 24-летней ученице
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Ilya Galakhov/Global Look Press

Российский актер, бывший муж певицы Полины Гагариной Петр Кислов тайно женился на своей ученице. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, его супругой стала 24-летняя Яна Зорина. В прошлом она училась у 43-летнего Кислова актерскому мастерству. Мужчина признался, что им хотелось бы завести дочь. Пока молодожены живут в своем загородном доме, готовят, а Кислов сам с удовольствием возится с растениями.

До свадьбы с Зориной мужчина 14 лет был холостяком. Его прошлый брак с Гагариной продолжался три года. В 2007 году у них родился сын Андрей. Ему 17 лет. По словам Кислова, сейчас они с певицей общаются только по поводу сына. Актер назвал причиной их разрыва свои постоянные отъезды.

В начале июня Гагарину заподозрили в новом романе. Источник рассказал, что между певицей и ее новым концертным директором Сергеем Сметаниным присутствует флирт, но насколько серьезны эти отношения, никто не знает.

Ранее актриса Бочкарева вспомнила, как играла в спектакле с «абсолютно голым» Кисловым.

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